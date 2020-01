Taylor Mega da Parigi con furore: solo intimo e stivali di pelle. Le foto bollenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Taylor Mega svestita e super sexy su Instagram. L’influencer, 26 anni, è tornata a infiammare i social con immagini da urlo che arrivano direttamente da Parigi, dove la bella Taylor si è recata per lavoro. Non solo. C’è anche un gossip che sta circolando con insistenza sul web in queste ore: un presunto ritorno di fiamma con Tony Effe. La loro storia era stata dichiarata finita mesi addietro, a marzo scorso per la precisione, quando Taylor annunciava la rottura con il cantante della Dark Polo Gang sottolineando che il tutto si fosse concluso con assoluta serenità. “…Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obbiettivi erano troppo diversi – aveva spiegato sui social la influencer – Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo”. Da quel momento, quindi, Taylor e Tony avevano deciso di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

