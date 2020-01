Tavecchio: «Milan acquistato da Louis Vuitton? Auspicabile ma non sono l’intermediario» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tavecchio era stato identificato come un possibile intermediario per l’acquisto del Milan da parte del gruppo Luis Vuitton Carlo Tavecchio ha risposto a Radio Punto Nuovo alle voci che lo volevano come intermediario tra il gruppo Luis Vuitton e il Milan per un eventuale acquisto del club. Queste le sue parole, riportate da Ansa. «In questo momento non ho elementi per dire che sono l’intermediario per favorire l’acquisizione del Milan da Bernard Arnault. Comunque sarebbe Auspicabile per Milano e per l’Italia l’avvento del gruppo Louis Vuitton». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

marcovarini : RT @MilanNewsit: Tavecchio: 'Milan a Louis Vuitton? Non ho elementi per dire che sono l'intermediario' - FcInterNewsit : Tavecchio: 'Louis Vuitton prende il Milan? Sarebbe auspicabile per l'Italia' -