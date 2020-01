Tap, in arrivo a Brindisi la nave Castoro Sei: poserà in mare il tubo che porterà in Puglia il gas dall'Albania (Di lunedì 13 gennaio 2020) La nave posatubi è lunga 152 metri e può ospitare a bordo fino a 347 persone. Le operazioni inizieranno entro 10 giorni a partire dalla costa pugliese Leggi la notizia su repubblica

cronaca_news : Tap, in arrivo a Brindisi la nave Castoro Sei: poserà in mare il tubo che porterà in Puglia il gas dall'Albania… - bari24ore : Tap, in arrivo a Brindisi la nave Castoro Sei: poserà in mare il tubo che porterà in Puglia il gas dall'Albania… - Ilikepuglia : Tap, in arrivo la nave posatubi: al via la costruzione sottomarina del microtunnel -