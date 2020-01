Stufa a pellet a prezzo conveniente, ma è una truffa: due denunce (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno denunciato due trentenni ritenuti responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratta da un annuncio per la vendita di una Stufa a pellet, pubblicato online: considerato l’ottimo prezzo, non esitava a contattare telefonicamente l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessata la quale non esitava ad effettuare il pagamento di 260 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna della Stufa. Con una serie di ... Leggi la notizia su anteprima24

