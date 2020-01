Striscia la notizia, l’inviato Brumotti aggredito dai pusher: salvato dalle coltellate grazie al giubbotto antiproiettile – Video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vittorio Brumotti, inviato di “Striscia la notizia”, è stato aggredito ieri da alcuni pusher mentre si trovava nei pressi dei giardinetti di via Azzone Visconti, a Monza, in una zona nota per il traffico di droga. Stava realizzando, insieme alla sua troupe, le riprese di un servizio televisivo che documentava il degrado e le attività di spaccio in un parco del capoluogo lombardo. «A un certo punto gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti – ha spiegato Brumotti – Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene». Ferito a una gamba il cameraman Il cameraman, un uomo di 51 anni, dopo essere stato accerchiato e minacciato con un coltello con lama spezzata, è ... Leggi la notizia su open.online

matteosalvinimi : Tutta la mia solidarietà a @brumottistar e all troupe di @Striscia per la vile aggressione subita. Spacciatori deli… - trash_italiano : PENSAVO CHE MARIA FOSSE IMMUNE AI RITARDI DI STRISCIA LA NOTIZIA. #cepostaperte - MediasetTgcom24 : Aggredita la troupe di 'Striscia la notizia' con Vittorio Brumotti: cameraman ferito a coltellate #brumotti… -