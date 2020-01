Strabismo da campagna elettorale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fra meno di due settimane si vota in Emilia Romagna e Calabria. Le forze di governo minimizzano la portata dell’appuntamento elettorale perché hanno tanto da perdere e poco da guadagnare. Le due regioni chiamate alle urne sono nelle mani della sinistra, che rischia di perderle entrambe. Le forze di opposizione vorrebbero invece utilizzare l’eventuale vittoria in Emilia e Calabria per dare la spallata definitiva al Conte bis. Sono atteggiamenti comprensibili, che però scontano uno Strabismo di fondo nella comunicazione politica.Da una parte, infatti, si sottolinea a parole il carattere strettamente locale di quelle due consultazioni. In particolare il premier Giuseppe Conte e i suoi alleati continuano a ripetere che, a prescindere dal loro esito, le elezioni regionali di domenica 26 gennaio non avranno alcuna influenza sulle sorti del governo nazionale. Anche il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

