Stile giovane ma di classe a 60 anni: ecco come si fa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oggi rispondo a Maria Grazia, che mi fa una delle domande che mi vengono rivolte più spesso dalle “anta Girls”, le mie ragazze del cuore a cui ho dedicato una speciale rubrica anche nel mio blog, e che si può riassumere come segue: cosa mettere per essere chic senza strafare una volta superata la boa degli anta? Vediamo se riesco a rispondervi anche qui nella mia rubrica dedicata a voi qui su Dilei.it. Trench Vince, camicia Pinko, pantaloni Woolrich, borsa Prada, stivaletti Burberry, occhiali Fendi Stile giovane ma di classe a 60 anni: la semplicità vince sempre Non riempite il guardaroba: bastano pochi capi semplici, che però vi stiano a pennello e che sono tarsversali per tutte le età. Quello che cambia è il modello, che si adatta al vostro fisico, man mano che anche lui cambia insieme a voi. Sto parlando di quelli che per me sono i capisaldi del guardaroba: una bella ... Leggi la notizia su dilei

