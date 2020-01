Stasera in tv – La guerra è finita, le anticipazioni del 13 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuovo appuntamento su Rai Uno con la puntata della nuova serie tv La guerra è finita: tutte le anticipazioni di lunedì 13 gennaio Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 13 gennaio, a partire dalle 21.25 con la puntata della serie tv “La guerra è finita“. Tutto parte dalla fine della seconda guerra mondiale con i numerosi … L'articolo Stasera in tv – La guerra è finita, le anticipazioni del 13 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

AndreaMarano11 : RT @nadiarizzo1210: Sto leggendo in più di un blog e su più di un giornale, ottime recensioni sulla fiction in quattro puntate, la prima an… - nadiarizzo1210 : Sto leggendo in più di un blog e su più di un giornale, ottime recensioni sulla fiction in quattro puntate, la prim… - mndsmelancholy : RT @sunflaws: stasera si guarda la guerra è finita solo per carmine -