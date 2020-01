Speed skating, ottimo sesto posto per Katia Fillippi nei 1500 metri femminili delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è conclusa da pochi minuti la gara assegnante le medaglie nel programma dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali Giovanili a Losanna (Svizzera). Sull’anello di ghiaccio elvetico Katia Filippi ha ottenuto un ottimo piazzamento nei 1500 metri femminili, ovvero un sesto posto con il crono di 2’13″63. Una prova in crescendo per la classe 2002 del Bel Paese. La gara è stata vinta dall’olandese Myrthe de Boer (2’10″44), precedendo di 0″14 la giapponese Yuka Takahshi e di 0″49 la cinese Binyu Yang. Come si può intuire, il confronto per le medaglie è stato particolarmente serrato e si confermato il fatto che i Paesi Bassi, anche a livello giovanile, siano sempre un riferimento assoluto in questa specialità. Ha concluso, invece, in trentunesima posizione l’altra azzurra Serena Pergher (2’29″82). CLICCA QUI PER ... Leggi la notizia su oasport

