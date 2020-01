Speed skating, Nicky Rosanelli lontano dai migliori nei 1500 metri maschili delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il St. Moritz Speed skating Oval chiude i battenti per oggi, nella giornata di gare delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 riservata al pattinaggio velocità pista lunga. Sull’anello di ghiaccio svizzero, dopo i 1500 metri femminili, è andata in scena la medesima specialità al maschile. Poche le soddisfazioni, in questo caso, per i colori azzurri visto il 27° posto finale di Nicky Rosanelli con il crono di 2’05″28. L’azzurrino ha pagato una chiusura non all’altezza su una distanza che probabilmente non riesce ancora a gestire come vorrebbe. Il successo è andato, dunque, al giapponese Motonaga Arito (1’52″24), a precedere il russo Pavel Taran (1’53″74) e lo statunitense Jonathan Tobon (1’55″67). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO Speed skating giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Speed skating, ottimo sesto posto per Katia Fillippi nei 1500 metri femminili delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2… - zazoomnews : Speed skating Francesca Lollobrigida è ARGENTO agli Europei nella mass start quarti Giovannini e il team pursuit ma… - ErnstNordholt : Speed skating, Francesca Lollobrigida è ARGENTO agli Europei nella mass start, quarti ... - -