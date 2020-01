Spazio: 17enne fa uno stage alla Nasa e scopre un pianeta con due soli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fa uno stage alla Nasa e scopre un pianeta con due soli: non è fantascienza, ma la storia di Wolf Cukier giovane studente che ha sfruttato al meglio l’opportunità di uno stage presso il Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt. Cukier ha rilevato “TOI 1338 b”, un pianeta che orbita attorno a due stelle a più di 1300 anni luce di distanza. Durante lo stage avrebbe dovuto esaminare i dati trasmessi dallo Spazio da TESS, il satellite che studia e cerca gli esopianeti. Come racconta il New York Times, durante la prima settimana, mentre analizzava i dati ha osservato un sistema che includeva due stelle orbitanti identificando un corpo che poi si è rivelato essere un pianeta circa 6,9 volte più grande della Terra. I suoi colleghi hanno dato al sistema un nome, TOI 1338, acronimo di “TESS Object of Interest”, e quindi hanno chiamato il pianeta TOI ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

