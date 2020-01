Spanking o l’arte della sculacciata: ecco come farla al meglio e perché (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sapete tutte cos’è lo Spanking? Forse lo conoscete meglio con il nome italiano di “sculacciata” erotica. In genere le persone sono abituate ad assimilarla al Bdsm, però bisogna sfatare qualche mito. Lo Spanking non è proibito e non è una pratica sessuale estrema. Anzi, potreste scoprire che forse è quello che ci vuole per risollevare il vostro spirito erotico. Secondo diverse fonti, le botte sul sedere servono infatti ad alimentare la passione nella coppia. Una sculacciata fa contenti tutti Un tempo la sculacciata era riservata ai bambini per quando combinavano qualcosa di brutto. Oggi per fortuna sta cadendo sempre più in disuso, a favore di pratiche educative più perforamanti, ma resta ancora salda nel mondo del sesso. Lo Spanking, termine anglofono adottato anche in italiano e che indica appunto lo sculacciare, in realtà esiste da tanto tempo e ... Leggi la notizia su velvetgossip

