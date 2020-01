Spal, non solo Bonifazi: chiesto Iago Falque al Torino (Di martedì 14 gennaio 2020) La Spal vuole chiudere per Bonifazi: pronti 12 milioni di euro. chiesto al Torino anche il prestito di Iago Falque La Spal incontrerà il Torino nella giornata di mercoledì per chiudere l’operazione legata a Kevin Bonifazi, pronto a trasferirsi alla corte di Leonardo Semplici per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, il club ferrarese ha chiesto ai granata anche il prestito di Iago Falque, che non sta trovando molto spazio sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

marcullo02 : RT @stetho83: Begovic deve giocare contro la Spal e contro l’Udinese se non c’è Gigio. Andonio Donnarumma non è un portiere, Begovic lo è. - GarbaSte : @sandropella3 @YReporterTO Ma cosa? Non era una squadra difficile da migliorare? Solo messi avrebbe potuto farlo m… - LucaParry85 : @ilrossoeilnero2 Il milan non ha ricevuto neanche una richiesta così mi è stato detto e potrebbe giocare titolare con la spal -