Sondaggio Demos, Matteo Salvini legge Repubblica e festeggia: "Il 90% degli italiani vuole un leader forte" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quando, nei giorni della crisi di governo, Matteo Salvini invocava pieni poteri nel nome degli italiani, l'opinione pubblica, ed in particolare la sinistra, reagiva indignata e azzardava paragoni tra il leader della Lega e il dittatore Benito Mussolini. Ma quelle parole di Salvini interpretano solo Leggi la notizia su liberoquotidiano

okwlor : RT @Virus1979C: Per il taglio dei #parlamentari è già plebiscito. Secondo il sondaggio Demos per Repubblica è favorevole l’86% degli elett… - MimidiRosa1 : RT @Virus1979C: Per il taglio dei #parlamentari è già plebiscito. Secondo il sondaggio Demos per Repubblica è favorevole l’86% degli elett… - StaraceA : RT @Virus1979C: Per il taglio dei #parlamentari è già plebiscito. Secondo il sondaggio Demos per Repubblica è favorevole l’86% degli elett… -