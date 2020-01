Sondaggi politici, il partito delle Sardine sarebbe votato dall’11% degli italiani (Di lunedì 13 gennaio 2020) I leader delle Sardine continuano a sostenere che non hanno alcuna intenzione di trasformare il movimento in un partito politico. Tuttavia, se decidessero di farlo, la reazione dell'elettorato sarebbe decisamente buona. L'11% degli aventi diritto infatti voterebbe proprio il partito delle Sardine: i consensi verrebbero pescati dal bacino del centrosinistra, in primis tra gli elettori del Pd. Che nel frattempo apre al movimento. Leggi la notizia su fanpage

fanpage : Sondaggi politici, Lega di Salvini perde colpi: è ancora primo partito ma è sotto la soglia del 30% - infoitinterno : Sondaggi politici, verso Regionali 2020/ Lega al 32%, crollo M5s al 15,4%: Cdx al top - infoitinterno : Sondaggi politici: elezioni regionali in Calabria, i favoriti -