Sondaggi politici elettorali oggi: Lega stabile, crescita per il Pd (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nei Sondaggi politici elettorali di oggi 13 gennaio mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra si mantiene pressoché stabile attorno al 50% dei consensi, registrando tuttavia al suo interno sensibili variazioni nei singoli partiti. Per la precisione, la Lega rimane perfettamente stabile rispetto all’ultima rilevazione, mentre Fratelli d’Italia perde un decimale arrivando a quota 10,4%. crescita invece per Forza Italia che sale lievemente fino al 5,8%. Altalenante la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che perde mezzo punto percentuale mentre il Pd cresce di quasi un punto e mezzo arrivando al 18,4%. In leggera crescita infine anche Italia Viva di Matteo Renzi, che guadagna uno 0,1% arrivando al 4,8%. Leggi la notizia su notizie

fanpage : Sondaggi politici, Lega di Salvini perde colpi: è ancora primo partito ma è sotto la soglia del 30% - Catebarbieri : Trema la Lega: in calo per la quinta settimana. E scende sotto il 30 per cento - infoitinterno : Sondaggi politici, il partito delle Sardine sarebbe votato dall’11,4% degli italiani -