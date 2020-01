Smog: nuovo blocco a Torino, stop per i veicoli diesel Euro5 (Di lunedì 13 gennaio 2020) A causa dei livelli di Smog, a Torino le limitazioni del traffico sono state confermate fino a giovedì 16 gennaio compreso. Prosegue il blocco dei veicoli diesel fino agli Euro 5, vietata la circolazione dei diesel Euro 2 e Euro 3 dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti sia al trasporto persone che al trasporto merci. Per i diesel Euro 4 e Euro 5 immatricolati prima del primo gennaio 2013, e per i benzina Euro 1, stop dalle 8 alle 19 per i veicoli per il trasporto persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quelli per il trasporto merci.L'articolo Smog: nuovo blocco a Torino, stop per i veicoli diesel Euro5 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

salernopost : Non c’è nessun allarme smog nella città di Salerno. Lo assicura l’assessore alla Mobilità, Mimmo De Maio, che inter… - Cremaoggi : Di nuovo nella morsa dello #smog: polveri sottili da 4 giorni sopra il limite. #Crema - MarzioMarzorati : Di nuovo nella morsa dello smog: polveri sottili da 4 giorni sopra il limite -