Smog, continua l’emergenza: blocchi a Torino, Firenze, Milano e Roma (Di lunedì 13 gennaio 2020) A causa dell’assenza di vento e di piogge, non si placa l’emergenza Smog in Italia, anzi si estende anche oltre la Pianura Padana, dove il problema è più critico. Da Roma a Torino, da Monza a Firenze, molte amministrazioni comunali devono fare i conti con le polveri sottili oltre i limiti di legge, dovendo ricorrere spesso a soluzioni estreme, come il blocco selvaggio delle auto più inquinanti e la limitazione agli impianti di riscaldamento. Stefano Guidi/LaPresse Le conseguenze del secondo dicembre più caldo dal 1800 – stando a quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr – stanno mettendo in ginocchio soprattutto Torino, dove l’allerta rossa potrebbe tramutarsi in viola, il livello più critico, visto che nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni. “La situazione non è migliorata e se dovesse continuare l’alta pressione ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

