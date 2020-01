Sky – Mercato Napoli, opzione da 14 milioni: già martedì possibili visite mediche. I dettagli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continua il Mercato del Napoli, adesso il club sta concludendo con il Verona per Rrahmani, tra le due società c'è solo da limare i dettagli sui termini di pagamento: operazione da 14 milioni. Già nella giornata di martedì il calciatore potrebbe svolgere le visite mediche, per poi restare in prestito alla squadra di Juric fino a giugno. La trattativa per Sofyan Amrabat resta in standby, Napoli e Verona hanno già l'intesa da tempo, da trovare ancora, però, quella con il calciatore ex Feyenoord. L'articolo Sky – Mercato Napoli, opzione da 14 milioni: già martedì possibili visite mediche. I dettagli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

SkySport : ? Mercato ?? Il trasferimento di #Todibo ?? E tutte le news di oggi #SkySport #SkyCalciomercato - SkySport : ? Mercato #Roma ?? La prima mossa dopo il ko di #Zaniolo ? - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il #Milan irrompe su Matteo #Politano ?? Incontro con gli agenti del giocatore ?… -