Sky Media partner di Aeroporti di Roma per lo sviluppo degli spazi pubblicitari (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dal 1° gennaio 2020 Sky Media, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Sky Italia, è il nuovo partner di ADR per lo sviluppo strategico degli spazi pubblicitari. Sky Media ha vinto la selezione indetta da ADR per l’attività di promozione, sviluppo e gestione degli spazi pubblicitari per l’hub internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, premiato per il secondo anno consecutivo come miglior aeroporto europeo dall’Airport Council... Leggi la notizia su digital-news

jaimitobs : RT @SkyTG24: La temperatura media del corpo in calo rispetto a 150 anni fa - FRANCESC0PAGANO : RT @SkyTG24: La temperatura media del corpo in calo rispetto a 150 anni fa -