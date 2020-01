Si spezza il ginocchio, addio Europa. Dramma per il giocatore della Roma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo vede allontanarsi il sogno di vestire la maglia dell’Italia a Euro2020: rottura del legamento crociato anteriore ginocchio destro e menisco. Poco prima della mezzora del primo tempo di Roma-Juventus. Nessuno lo tocca, ma Zaniolo cade giù, alza la mano per richiamare la panchina e improvvisamente si spezzano i sogni del giovane talento di … L'articolo Si spezza il ginocchio, addio Europa. Dramma per il giocatore della Roma proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

spezza ginocchio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : spezza ginocchio