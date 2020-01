Sì della Regina Elisabetta alla ‘nuova vita’ di Harry e Meghan: fase di transizione tra il Regno e il Canada (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sembra che Harry e Meghan siano riusciti a strappare il via libera della Regina e degli eredi al trono Carlo e William nel primo passo verso quella “nuova vita” a cavallo fra il Regno Unito e il Nord America. Una vita che vorrebbero sganciata da gran parte degli obblighi e dei paletti di corte, senza più appannaggio reale, ma con la possibilità di rendersi gradualmente indipendenti sul piano finanziario trasformandosi in un marchio globale – Sussex Royal – in grado di alimentare introiti, affari, successo e beneficenza. AP/LaPresseJohn Stillwell Il conclave in casa Windsor, convocato oggi dalla Regina, si è concluso , stando alle misuratissime parole di un comunicato ufficiale firmato personalmente da Elisabetta II – con un documento che sembra poter mettere le premesse per chiudere almeno lo scandalo pubblico innescato dall’annuncio unilaterale ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

