Sessa Aurunca, al via i lavori di costruzione della variante (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSessa Aurunca (Ce) – Al via i lavori di costruzione della variante di Sessa Aurunca, mediante collegamento tra la SP n. 320 “Travata” e la SS7 “Appia”. Gli interventi consisteranno nella costruzione di una bretella e di un ponte, opere che permetteranno di decongestionare sensibilmente il traffico che quotidianamente impegna il corso principale di Sessa Aurunca, via XXI Luglio ( SP. n. 14), unica via di accesso al momento alla città. Tale via risulta strategica anche per la presenza di plessi scolastici, che vengono raggiunti dalla popolazione studentesca dei dintorni e per l’intera popolazione del circondario che deve avvalersi del presidio ospedaliero, unico per la zona Sessana. A ciò si aggiungono le attuali problematiche connesse all’abnorme mole di traffico dei mezzi in transito, che provoca innumerevoli disagi alla popolazione ... Leggi la notizia su anteprima24

