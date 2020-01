Serie A. Paura Sarri, impresa Conte. Inzaghi che fortuna. Gattuso peggio di Ancelotti. Insigne torna capitano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il campionato di Serie A ha emesso il primo verdetto: la Juventus è campione d’inverno ma con qualche timore. Dopo diverse stagioni gli ottovolteconsecutivi campioni d’Italia arrivano al giro di boa con qualche avversario incollato alle costole. Inter e Lazio fanno pesantemente sentire il loro fiato sul collo di Ronaldo e compagni. Ma il timore principale in casa bianconera è la statistica di Sarri. Due volte al termine del girone d’andata il neo allenatore della Juve si è trovato in vetta, fallendo al termine della stagione il traguardo scudetto. La squadra era il Napoli, il momento storico diverso ma di certo qualche apprensione attraversa la mente di Sarri ben consapevole che la vittoria dello scudetto sia il minimo sindacale per la corazzata bianconera. Un fardello psicologico pesante del quale potrebbe profittare l’Inter. La squadra di Antonio Conte è la sorpresa più eclatante ... Leggi la notizia su optimaitalia

