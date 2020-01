Serena Enardu, l’affondo di Salvo e Patrick: “Lui ingenuo, lei una serpe” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serena Enardu criticata da Salvo Veneziano e Patrick Ray Pugliese per il trattamento a Pago Su “cortesia” di Alfonso Signorini, la storia tra Pago e Serena Enardu è tornata a imperversare nelle ultime ore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato il cantante al Grande Fratello Vip, nonostante i telespettatori non le abbiano concesso di passare una settimana tra le mura della Casa di Cinecittà. Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano hanno commentato l’accaduto, contestando aspramente le decisioni della bella sarda. Scatenato soprattutto il finalista della prima edizione, al punto di dichiararsi disgustato per la scena assistita. Ben altro giudizio espresso verso Pago, tenuto in alta considerazione dai due storici protagonisti del papà di tutti i reality. Figura di “m…” Senza peli sulla lingua, Salvo puntualizza di criticare esclusivamente Serena Enardu, perché ha fatto una “pessima” ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - trash_italiano : SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP - KontroKulturaa : Serena Enardu, l'affondo di Salvo e Patrick: “Lui ingenuo, lei una serpe' - -