Senza zuccheri aggiunti: cosa significa e come leggere le etichette (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nei diversi supermercati si trovano diversi alimenti con la dicitura “Senza zuccheri aggiunti”: cosa significa e come leggere le etichette dei prodotti Zucchero, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/di-zucchero-cannella-3057660/) Negli ultimi anni, ormai, in tutti i supermercati e ipermercati si trovano prodotti con la dicitura “Senza zuccheri aggiunti“: ma cosa vuole dire e come si leggono le etichette dei prodotti in vendita? I messaggi promozionali si sa ingannano tutti ed è davvero difficile resistere ad un prodotto che promette di non far ingrassare e di non contenere zuccheri in più rispetto a quelli già presenti all’interno dell’alimento. Inoltre basta dare una rapida occhiata agli alimenti presenti sugli scaffali per rendersi conto che le diverse etichette risultano sempre più confuse e poco chiare. Le ... Leggi la notizia su chenews

Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: SIETE SICURI DI SAPERE COSA VOGLIANO DIRE I CLAIM 'SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI' SULL'ETICHETTA? - PPicerni : Cosa vuol dire «senza zuccheri aggiunti»? Come leggere le etichette - _DAGOSPIA_ : SIETE SICURI DI SAPERE COSA VOGLIANO DIRE I CLAIM 'SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI' SULL'ETICHETTA? -