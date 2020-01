Se il PD cambia il nome ma non il decreto sicurezza Salvini vincerà sempre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicola Zingaretti ha annunciato in un tripudio di dejà-vù lo scioglimento del Partito Democratico: intende fondare un nuovo partito, o un soggetto politico “vasto e plurale”, come abbiamo sentito in tante occasioni, che “accolga le istanze della società civile”, come abbiamo sentito in tante occasioni, ma “non un nuovo partito ma un partito nuovo”, come abbiamo sentito in tante occasioni. Ma quello che al PD sembra sfuggire (da anni…) è che cambiare il nome senza cambiare politica non serve a niente. Se il PD cambia il nome ma non il decreto sicurezza Salvini vincerà sempre Il segretario si era buttato nell’alleanza con il MoVimento 5 Stelle chiedendo discontinuità sul nome di Conte: non solo non è stato accontentato, ma poi ha cambiato idea e l’ha incoronato punto di riferimento del centrosinistra. Ha chiesto poi discontinuità su ... Leggi la notizia su nextquotidiano

