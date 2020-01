Scontro tra Pago Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip dopo il caso Enardu: “Serena ti ha umiliato” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Battibecco in casa tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia, e il protagonista di questi primi giorni di Grande Fratello Vip, Pago. I due criticano Serena Enardu per aver fatto fare una bruttissima figura in televisione all'ex compagno. dopo una reaziona pacifica, Pago non si trattiene: “Non è che voi due mi potete dire che sono uno sfigato e io non posso rispondere”. Leggi la notizia su tv.fanpage

borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… - Eriador : RT @intuslegens: È assolutamente normale che le culture s'incontrino e si evolvano storicamente tra mutui influssi. È assolutamente crimina… - cro_cro_001 : RT @intuslegens: È assolutamente normale che le culture s'incontrino e si evolvano storicamente tra mutui influssi. È assolutamente crimina… -