Scomparsa Luigi Favoloso. Nina Moric a Domenica Live: “Cosa ha fatto a mio figlio Carlos” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continua a tenere banco la Scomparsa di Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello vinto da Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Le ultime novità parlano di una mail che il ragazzo avrebbe mandato a sua madre, nella quale dice di stare bene. Se ieri mattina la donna nutriva dei dubbi sull’autenticità della missiva e voleva approfondire la questione, nello stesso pomeriggio era talmente sicura che quella fosse una mail di suo figlio da ritirare la denuncia di Scomparsa. La donna, Loredana Fiorentino, lo a comunicarlo direttamene a Vito Paglia, l’inviato di Pomeriggio5 che da giorni si trova a Torre del Greco, cittadina dive abita la famiglia del fidanzato di Nina Moric, per fare luce sulla questione. L’uomo è scomparso da 13 giorni. È dal 29 dicembre, infatti, che non dà notizie di sé.



Il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - domenicalive : Buon anno da noi di #domenicalive e bentornati! Oggi documento CHOC sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, in stu… - infoitcultura : Luigi Mario Favoloso, ritirata denuncia scomparsa, video -