Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Philip Hoffmann domina il gigante, ottavo Saranno, 15° Abbruzzese (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dominio assoluto per l’austriaco Philip Hoffmann nel gigante delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna (Svizzera). L’austriaco ha fatto il vuoto rispetto ai rivali in entrambe le manche chiudendo con un vantaggio enorme di ben 2.54 secondi sul padrone di casa Sandro Zurbruegg e 2.58 sul connazionale Luc Roduit. Philip Hoffmann ha concluso la prima manche con il miglior tempo in 1:02.50 e si è ripetuto nella seconda in 1:03.81 dando una dimostrazione di superiorità davvero eccezionale. Alle sue spalle, come detto, Sandro Zurbruegg, settimo a metà gara, e Luc Roduit, che era ottavo. Si ferma ai piedi del podio lo svedese Lukas Ermeskog quarto a 2.65 con una rimonta di ben 11 posizioni nella seconda manche, quinto il suo connazionale Adam Hofstedt a 2.86, mentre è sesto il norvegese Sindre Myklebust a 2.94. Completano la top ten il francese Baptiste Sambuis settimo a ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - OA_Sport : #Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Philip #Hoffmann domina il gigante, nono #Saracco, 15° #Abbruzzese -