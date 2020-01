Sci alpino, i promossi e i rimandati del fine settimana: Brignone, Bassino e Delago trascinano l’Italia, deludono gli slalomisti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è concluso un fine settimana decisamente intenso della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Le donne erano di scena ad Altenmarkt (Austria) e le nostre rappresentanti hanno davvero messo in mostra il loro meglio. Gli uomini, invece, ad Adelboden, hanno lasciato a desiderare tra gigante e slalom e tutta l’attenzione è passata alla lotta per la Coppa del Mondo. Andiamo, quindi, a fare il bilancio di questo fine settimana del Circo Bianco! I promossi DEL WEEKEND Federica Brignone: immensa! La valdostanta è ormai divenuta la “Regina della combinata”. Con il successo di ieri fa il bis con la vittoria di Crans Montana di un anno fa, ma questa volta raggiunge addirittura un livello superiore. Disputa un supergigante ai limiti della perfezione, quindi in slalom si difende nel migliore dei modi nei confronti di una specialista come Wendy Holdener. Seconda vittoria ... Leggi la notizia su oasport

