Sci alpino, i convocati dell’Italia per Wengen 2020: Dominik Paris per sfatare il tabù, debutta Francesco Gori (Di lunedì 13 gennaio 2020) La lunga settimana di avvicinamento al weekend di Coppa del Mondo a Wengen comincia domani, martedì 14 gennaio, con le prime prove cronometrate in vista della discesa libera che andrà in scena sabato 18 gennaio (preceduta dalla combinata alpina di venerdì 17). La Nazionale italiana di sci alpino maschile si presenta all’appuntamento con una rappresentativa molto nutrita per quanto riguarda le gare veloci formata da Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Alexander Prast, Florian Scheider, Federico Simoni e Riccardo Tonetti. Da sottolineare il ritorno in gara dopo un lungo infortunio da parte di Christof Innerhofer, il quale aveva partecipato ad una prova cronometrata in Val Gardena per poi rinunciare alla competizione, mentre Dominik Paris andrà a caccia del primo successo in carriera sulla ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - Fisiofficial : Manfred Moelgg parla il giorno dopo l'operazione: 'In questo momento l'importante è guarire bene'. Qui le sue dichi… - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -