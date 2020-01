Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tutto è pronto per uno dei weekend più attesi di tutto l’anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sta per aprirsi il sipario sul fine settimana di Wengen, in Svizzera, con la sua splendida e inimitabile pista del Lauberhorn. Il programma sarà quanto mai ricco di appuntamenti. Si inizierà nella giornata di venerdì con la combinata alpina, quindi sabato toccherà alla tanto attesa discesa libera sulla pista del Lauberhorn, infine domenica si concluderà la tappa elvetica con il consueto slalom. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. programma Coppa DEL Mondo Wengen 2020 Venerdì 17 gennaio ore 10.30 prima manche ... Leggi la notizia su oasport

