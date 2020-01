Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino al femminile è pronta a fare il suo ritorno in Italia. Nel prossimo fine settimana, infatti, le atlete del Circo Bianco saranno impegnate al Sestriere, per due prove assolutamente da non perdere, che metteranno in palio punti importanti per la classifica generale. Mikaela Shiffrin, sin da ora, potrebbe già mettere una serissima ipoteca sulla sua quarta Sfera di Cristallo consecutiva. Il calendario propone un gigante nella giornata di sabato 18 gennaio, con Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia che proveranno a essere protagoniste sulla pista di casa, mentre domenica 19 toccherà al gigante parallelo, con qualificazioni e gara nella stessa mattinata. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ... Leggi la notizia su oasport

