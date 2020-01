Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Altenmark si tinge d’azzurro e Brignone vola nella generale. De Aliprandini sfiora la gara della vita (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ stato un weekend di Coppa del Mondo dalle emozioni forti, alcune veramente fortissime per lo sci azzurro, che ha vissuto una due giorni tra l’Austria e la Svizzera davvero incredibile. La testa e i pensieri vanno subito a quella prima manche del gigante di Adelboden che ha fatto sognare tutti i tifosi italiani, prima di una seconda che invece ha lasciato un amaro in bocca profondissimo. Luca De Aliprandini è arrivato a poco più di venti porte da un risultato leggendario. Vincere sulla Chuenisbärgli vale quasi una carriera per un gigantista e l’azzurro stava davvero realizzando la miglior gara della vita. In testa dopo la prima manche e anche dopo i primi intermedi nella seconda, poi lo scarpone tocca la neve ed le possibilità di trionfare scivolano via insieme allo stesso De Aliprandini. Una delusione fortissima per il nativo di Cles, che avrà il difficile compito ... Leggi la notizia su oasport

