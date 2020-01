Sci alpinismo, Silvia Berra conquista l’argento nelle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020! Prima storica medaglia di specialità per l’Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grandissimo risultato per la spedizione azzurra di sci alpinismo nelle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in corso a Losanna (Svizzera). Silvia Berra ha infatti conquistato l’argento nella gara di sprint femminile tenutasi al Villars Winter Park: è la prima storica medaglia olimpica dello sci alpinismo azzurro. È arrivata in finale anche l’altra italiana in gara, Erika Sanelli, che ha ottenuto un più che positivo quinto posto restando però lontana dal podio. La diciassettenne della Polisportiva Albosaggia entra dunque nella storia: l’azzurra, dopo aver vinto le proprie batterie di quarti e semifinali, in finale ha chiuso con il tempo di 3’24”98, alle spalle della spagnola Maria Costa Diez, che ha invece fermato il cronometro a 3’22”45; terza posizione per la francese Margot Ravinel (3’25”85). Più staccate le altre finaliste, tra cui ... Leggi la notizia su oasport

