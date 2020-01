Scherma, risultati di prestigio per l’Accademia Olimpica Beneventana (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Weekend impegnativo per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. La società sannita è stata protagonista nello scorso fine settimana sia in campo internazionale che nazionale. Francesca Boscarelli è entrata a far parte delle prime 32 in classifica nella tappa di l’Avana del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile. La campionessa sannita ha ottenuto 4 vittorie e solo due sconfitte concludendo il suo percorso agli ottavi di finale dove per solo due stoccate (15-13) è stata superata dalla cinese Sun Yiwen. Un risultato comunque importante e lodevole per Francesca che continua sempre a conquistare posizioni di prestigio in competizioni internazionali. Negli stessi giorni a Cosenza si è svolta la prova a squadra maschile, Serie C2 Zona Sud, nella quale la squadra dell’Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno ... Leggi la notizia su anteprima24

