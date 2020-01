Sarri: «Nuovo Sarri? Per mia moglie sono la solita testa di c…» – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarri: «Io cambiato alla Juve? Mia moglie dice che sono la solita testa di c****o». Le parole del tecnico bianconero dopo la Roma C’è tempo anche per una battuta ironica di Maurizio Sarri nella conferenza stampa al termine del match vinto contro la Roma. Risponde così l’allenatore della Juve a una domanda: «Io cambiato dalla Juve? Mia moglie mi dice che sono sempre la stessa testa di c***o di prima. Mi sono toccato ampiamente sotto quando avete parlato di campioni d’inverno. sono stato due volte campione d’inverno con il Napoli senza vincere lo Scudetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

