Sara, la vita finita a 25 anni: morta sul colpo. Per lei non c’è stato niente da fare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si chiamava Sara Michieli e aveva solo 25 anni. La sua vita è finita domenica scorsa, 12 gennaio 2020, in seguito a un incidente stradale avvenuto verso le 22 a Caltana, nel comune di Santa Maria di Sala (Venezia). Sara, che era di Mestre, guidava una Lancia Y ed è morta sul colpo a causa dell’impatto frontale con un’Alfa Romeo. Alla guida un giovane di 27 anni di Mirano e due passeggeri: sono rimasti lievemente feriti e trasportati all’ospedale di Dolo. Il conducente è stato sottoposto, come da prassi, ai test dell’alcol. Le cause dello schianto non sono ancora accertate. Sono ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, che hanno già posto sotto sequestro i veicoli. (Continua dopo la foto) Come detto, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma allo scontro frontale potrebbero aver contribuito la scarsa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

