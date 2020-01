Sara Aiello: riesumato il corpo, la morte filmata dal marito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nel corso dell’ultima puntata del noto programma rai Chi l’ha visto? Federica Sciarelli è tornata ad occuparsi del caso di Sara Aiello, la donna morta in circostanze poco chiare a casa sua nel 2015. Federica ha avuto in collegamento i fratelli, le cognate ed un’amica di Sara. Molte le persone che hanno a cuore il caso della donna, che ha avuto una risonanza mediatica clamorosa. Il tutto nasce da un video, mai reso noto al pubblico, filmato dallo stesso marito di Sara Aiello. La ripresa dura intorno agli 8 minuti ed in essa è possibile vedere la donna stesa a letto, agonizzante. Il filmato è di forte impatto, in quanto testimonia gli ultimi minuti di vita della donna. Il coniuge, impassibile, si limita a commentare il tutto mentre riprende la moglie, in preda a quella che sembra essere una crisi respiratoria. Sara Aiello: il marito ironico a Chi l’ha visto? Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

