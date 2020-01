Santo e Onomastico del giorno 13 gennaio. Si festeggia Sant’Ilario Poitiers (Di lunedì 13 gennaio 2020) Santo e Onomastico del giorno. Il 13 gennaio si festeggia Sant’Ilario di Poitiers, visse nell’età del paganesimo, nacque in Francia. Ilario nacque a Poitiers, in Francia, in seno al paganesimo, da una delle più illustri famiglie della nazione. Un giorno si mise a leggere la Sacra Bibbia, e giunto alle parole: ‘Ego sum qui sum: … L'articolo Santo e Onomastico del giorno 13 gennaio. Si festeggia Sant’Ilario Poitiers proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

