Sanremo, Mara Venier alla serata finale

"Voglio che sabato sera nelladel Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala dell'Ariston". Amadedeus svela così, in collegamento telefonico con, il desiderio già annunciato a 'Domenica In'. "Ci sarò. E' un onore", ha risposto. In attesa della prima conferenza stampa di Amadeus, prevista domani, confermato il cast femminile del Festival. Oltre a Rula Jebreal, sul palco anche Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez.(Di lunedì 13 gennaio 2020)