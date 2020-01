Sanremo, la Venier a fianco di Amadeus nella finale. Tutte le donne del Festival (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Voglio che sabato sera nella finale del Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala del Teatro Ariston. Ti voglio al mio fianco quella sera". Amadeus ha svelato così, in collegamento telefonico con Mara Venier nella prima puntata di 'Chiamate Mara 3131', il desiderio annunciato ieri a 'Domenica In'. "Ci sarò. Per me sarà un onore", ha risposto la conduttrice. Amadeus, che domani al Teatro del Casinò di Sanremo terrà la prima conferenza stampa ufficiale del Festival, aggiunge così un altro tassello importante al cast della settantesima edizione della kermesse. Domani dovrebbe essere confermato il cast di dieci primedonne che affiancheranno, due per serata, il conduttore e direttore artistico del Festival. Oltre alla già confermata Rula Jebreal, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Antonella Clerici, Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

