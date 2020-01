Sanremo 2020, svelata la scenografia del nuovo palco dell’Ariston (Di lunedì 13 gennaio 2020) La 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana comincerà ufficialmente il 4 febbraio. In occasione di questo Sanremo 2020, la scenografia è stata realizzata da Gaetano Castelli, storico scenografo che dal 2012 mancava al teatro Ariston. Sanremo 2020: la trionfante scenografia La scenografia di Sanremo 2020 è pronta a stupire il pubblico. Si presenta con eleganti arcate concentriche, la scalinata centrale e spazi ai lati del palco dedicati alla celebre orchestra. Non mancheranno giochi delle luci a led e un imponente uso della tecnologia che lasceranno tutti a bocca aperta. In occasione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, è tornato lo scenografo Gaetano Castelli. Assente dal 2012, per questa importante ricorrenza l’uomo ha creato un palco trionfale e imponente dal gusto classico. Lo spettacolo sarà assicurato. Un altro importante ritorno per questa ... Leggi la notizia su notizie

