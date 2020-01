Sanremo 2020, parte il TotoFestival: favoriti Anastasio, Achille Lauro e Giordana Angi (Di lunedì 13 gennaio 2020) È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotto quest’anno da Amadeus, e che già sta tenendo banco nei dibattiti – collaterali – dell’opinione pubblica. La kermesse canora prenderà il via martedì 4 febbraio ed è già partito il “TotoFestival”: quale dei 24 big in gara vincerà la competizione? Secondo Sisal Matchpoint – si legge in una nota dell’azienda – il Festival targato Amadeus «avrà i giovani come protagonisti»: nella classifica dei favoriti infatti conduce Anastasio, il rapper napoletano vincitore della scorsa edizione di X Factor, che si presenta a Sanremo con il brano Rosso di rabbia. Seguono, nelle proiezioni dei bookmaker, altri due volti molto amati dai più giovani: Achille Lauro, nono classificato la scorsa edizione, e Giordana Angi, scoperta del talent ... Leggi la notizia su open.online

