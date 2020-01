Sanremo 2020, Mara Venier co-conduttrice della serata finale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mara Venier condurrà la finale di Sanremo 2020 insieme ad Amadeus. La conduttrice di Domenica In sarà la prima donna a scendere la scalinata del palco del Teatro Ariston (qua le prime foto della scenografia) nella serata di sabato 8 febbraio 2020. Le indiscrezioni delle scorse ore hanno trovato conferma nelle parole di Amadeus, conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, che è intervenuto nella prima puntata di Chiamate Mara 3131, il primo programma radiofonico di Mara Venier, presentato insieme a Stefano Magnanensi, in onda da oggi sulle frequenze di Rai Radio 2.Ecco le parole con cui Amadeus ha rivelato pubblicamente il desiderio di avere Mara Venier come spalla alla conduzione della finale di Sanremo 2020: Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Ti voglio vicino a me quella sera, sei la ... Leggi la notizia su blogo

