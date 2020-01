Sanremo 2020, Mara Venier co-conduttrice della serata finale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mara Venier affiancherà Amadeus come co-conduttrice nella serata finale del Festival di Sanremo: l’annuncio della conduttrice ha riempito di gioia i fan. Mara Venier a Sanremo Per la prima volta in veste di conduttrice al Festival di Sanremo vi sarà Mara Venier, e per di più nella serata finale. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice via radio dopo che molte voci si erano susseguite a tal proposito. La 70esima edizione del Festival vedrà in veste di direttore artistico Amadeus, il quale ha rivelato che per ogni serata dello show sarà accompagnato da 2 presenze femminili (10 in tutto). Tanti gli ospiti attesi al programma, molti dei quali sono già stati confermati. Come sempre non sono anche mancate polemiche e commenti, e questa volta ad essersene accaparrati di più è stata Rita Pavone, che tornerà sul palco dell’Ariston a ben 48 anni dall’ultima ... Leggi la notizia su notizie

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -