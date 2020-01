Sanremo 2020: Mara Venier co-conduttrice della serata finale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà Mara Venier una delle due co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo. Lei, come svelato in diretta su Radio2, sarà presente durante la serata finale. Mara Venier tra le donne del Festival, sarà sul palco l’ultima sera l’8 febbraio. L’annuncio a #chiamate3131 su #radio2. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 13, 2020 Chi saranno le altre co-conduttrici? Sanremo 2020, Amadeus: 10 donne sul palco con lui “Ho sempre detto che immaginavo un Sanremo imprevedibile, e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione – ha confessato Amadeus al Corriere della Sera – Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla ... Leggi la notizia su bitchyf

