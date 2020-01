Sanremo 2020: ecco chi affiancherà Amadeus nella serata finale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sanremo 2020 è ai nastri di partenza: dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai1 torna la settantesima edizione del festival della canzone italiana condotta per il primo anno da Amadeus. Cinque prime serate che vedranno alternarsi, sera dopo sera, donne dello spettacolo e degli ambiti più disparati pronte ad affiancare il conduttore, volto simbolo de I Soliti Ignoti. Sanremo 2020: la serata finale nella serata del sabato scopriremo il vincitore della nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra ospiti e colpi di scena, proprio poco fa in onda dai microfoni di Radio2, il direttore artistico ha appena domandato a Mara Venier (già conduttrice di Domenica In e speaker ufficiale di Chiamate Mara 3131 su RadioRai) di affiancarlo nella conduzione per una sera, in occasione della serata finale. La conduttrice veneta, ovviamente, ha accettato con piacere l’invito in quanto ... Leggi la notizia su trendit

