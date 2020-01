Sanremo 2020, Amadeus: “Mara Venier sarà la prima donna della finale” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mara Venier sarà a Sanremo 2020. Ad annunciare la notizia è stata lei stessa, ai microfoni del suo programma radiofonico, Chiamate Mara 3131, in onda dal lunedì al venerdì su Radio2, che ha debuttato proprio oggi, lunedì 13 gennaio. Ospite della prima puntata è stato Amadeus, che ha rinnovato l'invito sul palco dell'Ariston per la finale del Festival alla conduttrice di Domenica In. Leggi la notizia su fanpage

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -